Гипотоникам рассказали, как повысить давление без таблеток

Врач-диетолог рассказал о правилах повышения давления.Пониженное давление ничуть не лучше повышенного. От гипертонии есть таблетки, которые можно принимать на постоянной основе или в качестве скорой помощи. С гипотонией (пониженным давлением) все обстоит сложнее.Что можно сделать, чтобы повысить давление, не прибегая к лекарствам, рассказал врач-диетолог Борис Скачко.— Чтобы повысить давление быстро – выпейте стакан воды натощак, — посоветовал врач. – Вода, попадая в кровь, увеличивает ее объем и давление поднимается. Но эффект держится недолго: около часа.Организм воду не держит, он выводит ее почти сразу же через почки или, в жару, — через кожу. Способ не годится для постоянного применения – изнашивается сердце.При гипотонии кровь становится густой, сердце слабеет, пытаясь перекачать эту густую массу, вот гипоталамус и понижает давление, чтобы спасти наш главный моторчик.Еще один способ, но только для экстренных ситуаций, выпить подсоленную воду (одна чайная ложка соли на стакан воды).— Вместо воды можно пить небольшими порциями сок, — продолжает Борис Скачко. – Сок не только увеличивает объем крови за счет жидкости, но и подпитывает сердце витаминами и минералами.Доктор советует пить фруктовый сок или цитрусовый, но никак не овощной.— Чего я не рекомендую категорически – поднимать давление с помощью чая или кофе, — говорит доктор. — Кофеин активизирует мозг, который сразу же требует питания, доставляемого ему с кровью. Значит, сердце начинает работать интенсивнее и изнашивается быстрее. Кровь-то густая, мы помним, и чтобы ее перекачать, сердцу нужно работать в более интенсивном режиме. В итоге, оно снова страдает.Поднять давление помогут холодовые процедуры. Прохладный душ, купание в проруби, обтирание снегом. Но это подходит только тем, кто подготовил свой организм к экстриму.