Названы основные причины затяжного кашля

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В зависимости от вида кашля можно определить его причину.Кашель — это защитная реакция организма. Таким образом наше тело пытается очистить дыхательные пути, избавив от инфекции, инородных тел и раздражающих агентов. Чаще всего мы сталкиваемся с кашлем во время простуды или гриппа. Однако иногда он становится затяжным. На что указывает продолжительный кашель и как облегчить свое состояние во время приступов.Чаще всего кашель сохраняется после перенесенной инфекционной болезни, из-за которой в бронхах или легких накапливается слизь. Такое явление в медицине еще называют остаточным кашлем. При этом такая реакция организма может указывать и на другие патологии.Так, кашель нередко является симптомом:аллергии;ОРВИ, фарингита;выраженного ринита;пневмонии;хронического бронхита;коклюша;хронических инфекций в легких (например, туберкулез);плеврита;бронхиальной астмы;синуситов;гастро-эзофагельной рефлюксной болезни (ГЭРБ);рака легких.Виды кашляВид кашля может указывать на определенные болезни. Однако точной диагностикой должен заниматься именно лечащий врач. Самостоятельно делать выводы и назначать себе лечение не стоит. Неправильная терапия способна усугубить состояние и даже спровоцировать осложнения.1. Сухой кашель — при котором нет мокроты. Он очень изнуряющий и мучительный, часто беспокоит ночью, нарушая сон и спокойствие. Чтобы избавиться от такого кашля, его делают влажным, а затем лечат откашливающими средствами. Затяжной сухой кашель обычно неинфекционный, но иногда может быть вызван и вирусом. В редких случаях он наблюдается при пневмонии.По данным специалистов, у взрослого человека кашель без мокроты может свидетельствовать о таких патологиях:ожоги дыхательных путей;бронхиальная астма;химические повреждения;аллергическая реакция;интоксикация никотином при длительном курении;грибковое инфицирование дыхательных путей;болезни сердца;пыль, инородные предметы, проникшие в бронхи.2. Мокрый кашель — влажный кашель с мокротой. Обычно говорит об инфекции в дыхательной системе. Чтобы устранить ее, организм производит слизь и при помощи кашля выводит инфекционных агентов. Различить слизь можно по цвету и консистенции. Они указывают на определенные первопричины мокрого кашля.Зеленая мокрота — признак гноя в дыхательных путях. Такая слизь, которая выходит при помощи кашля, свидетельствует о разрыве гнойника и устранении его из организма.Творожная мокрота — признак грибковых инфекций. Часто такой вид врачи наблюдают при туберкулезе.Серая и черная мокрота. Обычно вместе с ней появляется тяжелый, гнилой запах. Такой вид кашля может говорить о развитии рака легких.Стоит отметить, что затяжной кашель серьезно ослабляет защитные функции дыхательных путей. В таком случае любая инфекция способна проникнуть в организм и спровоцировать заболевание. Кроме того, длительный кашель может стать причиной развития обструкции легких и бронхиальной астмы. Не стоит заниматься самолечением. Обязательно обратитесь к врачу, если страдаете от периодического кашля больше трех недель.А чтобы облегчить симптоматику кашля, врачи рекомендуют регулярно проветривать помещение, соблюдать питьевой режим (пить не менее 2 литров воды в день), значительно снизить, а еще лучше отказаться от курения, и увлажнять воздух.