Первую в своем роде вакцину против рака молочной железы испытают на людях

Учеыне из Кливлендской клиники вскоре начнут испытание первой вакцины против рака, которая должна не лечить, а действительно предупреждать болезнь.Вакцины от ракаВакцинами обычно называют препараты, которые вводят здоровым людям, чтобы предупредить болезнь. В онкологии же вакцины — это преимущественно средства иммунотерапии, используемые для подавления роста уже диагностированной опухоли. Ранее обещающие результаты в исследованиях демонстрировали, например, вакцины против рака головного мозга (диффузной глиомы) и против меланомы.Одна из сложностей на пути настоящей профилактической вакцины против рака состоит в том, что белки опухолей обычно похожи на белки нормальных тканей. Если научить иммунную систему атаковать их, существует риск развития тяжелых аутоиммунных реакций: антитела могут повреждать ткани организма.Чем отличается новая вакцина от рака?Ученые из Кливлендской клиники работают над «истинно профилактической» вакциной против рака молочной железы уже много лет. Фундаментальное исследование, которое открыло путь к этой цели, было опубликовано в Nature Medicine еще в 2010 году. Его авторы выбрали мишенью для препарата (точнее, для антител, которые выработаются по его действием) белок альфа-лактальбумин. Его находят в высоких концентрациях в большей части карцином молочной железы. В норме он определяется в эпителии железы во время лактации (кормления грудью). Эксперименты на мышах показали, что такая вакцинация может предупредить несколько типов рака молочной железы у мышей. Тогда ученые отметили, что в будущем этот метод можно опробовать для профилактики рака у женщин, у которых наступила менопауза: когда лактация маловероятна, а риск рака высок.Что конкретно хотят сделать ученые сейчас?На этот раз ученые из Кливлендской клиники подошли вплотную к испытанию вакцины против рака молочной железы на людях.«Долгосрочная цель этого исследования – выяснить, может ли эта вакцина предотвращать рак молочной железы до того, как он развился. В частности это касается его агрессивных форм, которые преобладают среди женщин с высоким риском», – сообщил Винсент Туохи (Vincent Tuohy) из Иисследовательского института им. Лернера в Кливлендской клинике, один из создателей текущей версии вакцины.Для начала исследователи собираются посмотреть, насколько эффективна вакцина в предупреждении рецидива трижды негативного рака молочной железы.Что такое трижды негативный рак молочной железыТак называют рак молочной железы, при котором в клетках опухоли отсутствуют главные мишени, на которые рассчитаны препараты для ее лечения. Их рост не стимулируют гормоны эстроген и прогестерон, а также белок HER2. Этот тип рака, на который приходится 10-20% всех случаев рака молочной железы, особенно опасен.В первой фазе исследования вакцины, авторы проверят безопасность препарата и получат ранние данные о его иммуногенности у людей. Сейчас в исследование набирают участниц (требуется 18-24 человек), которые были вылечены от тройного негативного рака молочной железы, но у которых есть риск его рецидива. Они должны обладать хорошим здоровьем и не принимать препараты, которые способны провоцировать лактацию.