Не черника: назван лучший продукт для здоровья глаз

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Брокколи стоит добавить в свой рацион.Очень важно заботиться о здоровье глаз и обращаться к врачу с проблемами. Однако лекарства и очки не всегда пригодятся, если вы хотите получить долгосрочный результат.Очень важное для здоровья глаз питание. Рассказываем в нашем материале о том, какие продукты следует есть и как вкусно их приготовить.Какие продукты полезны для зренияПроблемы со зрением часто связаны с сопутствующими заболеваниями и вредными привычками. Прежде всего, жалобы на плохое зрение могут быть связаны с курением, лишним весом, артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Предотвратить такие проблемы можно с помощью правильного питания.Диетология Оксана Скитылинская рекомендует для профилактики плохого зрения добавлять в рацион зеленые продукты. Она утверждает, что они оказывают положительное влияние и обеспечат необходимыми витаминами. В частности, следует употреблять шпинат, брокколи, зеленый горошек, петрушку, укроп, брюссельскую капусту и капусту Кейл. К зелени нужно добавлять масло, тогда полезные для зрения каротиноиды будут легко и быстро усваиваться в организме. Эксперт также рекомендует не забывать о важности витамина С и жирных кислот омега-3, которые есть в составе ягод, фруктов и рыбы.Чтобы зеленые блюда смаковали больше, мы решили поделиться вкусным способом приготовления брокколи.Как вкусно приготовить брокколиИнгредиенты700 граммов брокколи;3 столовых ложки оливкового масла;1 столовая ложка сливочного масла;1 столовая ложка хереса или красного винного уксуса;1 чайная ложка дижонской горчицы;соль и черный перец по вкусу.Способ приготовленияШаг 1. Брокколи ополосните под водой, нарежьте соцветия и стебли. Переместите в емкость, добавьте оливковое масло, соли и перца.Шаг 2. Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите брокколи. Духовку разогрейте до 225 градусов и готовьте овощи 15 – 20 минут до появления хрустящей корочки.Шаг 3. Переместите брокколи в емкость, добавьте сливочное масло, уксус и горчицу. Можете дополнительно приправить солью и перцем и смаковать.