Риск развития синдрома Гийена-Барре после вакцинации в 3,8 раза ниже, чем после COVID-19

Ученые из Великобритании оценили вероятность развития тяжелых неврологических состояний у привитых и переболевших людей.Большинство пациентов со средним и тяжелым COVID-19 испытывают хотя бы один неврологический симптом, а в редких случаях диагностируется синдром Гийена-Барре, когда иммунная система начинает атаковать собственные нервные клетки. Это приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу. Однако подобные осложнения бывают и после вакцинации.Чтобы сопоставить риски развития таких состояний после COVID-19 и вакцинации, исследователи из Оксфордского университета проанализировали данные более 32 миллионов британцев, получивших хотя бы одну дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca. В этой когорте свыше 1,8 миллиона человек перенесли коронавирус до вакцинации.По оценкам ученых среди привитых частота развития синдрома Гийена-Барре составила 38 случаев на 10 миллионов человек. Среди тех, кто перенес COVID-19 — в 3,8 раза больше: 145 случаев на 10 миллионов.«Эти неврологические осложнения были очень редкими, но осведомленность о них очень важна во время массовой вакцинации по всему миру», — сообщили авторы исследования.Они отметили, что первоначальные клинические испытания вакцин были недостаточно масштабными для того, чтобы можно было выявить очень редкие неврологические нарушения.Ученые также обнаружили потенциальную связь между вакцинацией препаратом Pfizer и развитием геморрагического инсульта, однако признали, что для окончательных выводов пока недостаточно данных.По словам авторов, все побочные эффекты вакцинации абсолютно несопоставимы с многочисленными осложнениями коронавируса. В частности, ученые обнаружили в когорте переболевших такие нарушения, как паралич Белла, субарахноидальное кровоизлияние, энцефалит, миастению.