Врач Цапкина объяснила пользу попкорна для сердца

По словам Надежды Цапкиной, попкорн является источником микроэлементов, позитивно сказывающихся на функционировании сердечно-сосудистой системы.

А своем интервью врач диетолог объяснила, почему попкорн можно без натяжек считать полезным для сердца продуктом.

«Содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты – все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Цапкина подчеркнула, что речь идет о продукте, не содержащем сахара, подсластителей и большого количества масла. Такой попкорн нетрудно приготовить дома, в этом варианте он также будет полезен пищеварению, хорошо повлияет на состояние кожи.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь