Врач Цапкина объяснила пользу попкорна для сердца

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По словам Надежды Цапкиной, попкорн является источником микроэлементов, позитивно сказывающихся на функционировании сердечно-сосудистой системы.А своем интервью врач диетолог объяснила, почему попкорн можно без натяжек считать полезным для сердца продуктом.«Содержит витамины группы В, железо, цинк, медь, калий, магний, фосфор, марганец и полифенольные антиоксиданты – все эти элементы помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний».Цапкина подчеркнула, что речь идет о продукте, не содержащем сахара, подсластителей и большого количества масла. Такой попкорн нетрудно приготовить дома, в этом варианте он также будет полезен пищеварению, хорошо повлияет на состояние кожи.