5 животных, которые помогут победить депрессию и психические расстройства

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Медики назвали ТОП-5 животных, способных помочь людям победить не только депрессию и расстройство психики, но и паркинсонизм, а также диабет. После ряда проведенных исследований специалисты пришли к выводу, что домашние питомцы также помогут поддерживать вес тела в норме, реабилитироваться после травм.Так, на вершине «хит»-парада – любимые многими коты и кошки. Котики не только вызывают умиление, но и помогают избавляться от нервных расстройств, депрессий, вместе с хозяевами борются со стрессовыми ситуациями и слабоумием. Также кошки снижают у их владельцев риск развития сердечнососудистых патологий и болезней органов дыхания.Наступают на хвосты котикам – собаки, они на втором месте. Специалисты отметили, что собаки помогают хозяевам активно проводить досуг, вести здоровый образ жизни и поддерживать вес в норме. Соответственно – владельцы собак меньше страдают от лишнего веса, ожирения и диабета.На третьем месте – лошади. Эти грациозные животные помогают реабилитировать раненых, перенесших аварии или получивших различные травмы людей.Дальше идут насекомые и пресмыкающиеся. Так, на четвертое место исследователи поставили пчел. Мед – продукт их производства, обладает массой полезных свойств, как для мужчин, так и для женщин. Также все больше популярности набирает пчелотерапия: укусами пчел лечат болезни сосудов и суставов, органов дыхания и мочеполовой системы. Правда, пчелотерапия имеет ряд противопоказаний, и лечиться пчелами без предварительной консультации с врачом нельзя.Замыкают пятерку – змеи. Змеи кажутся симпатичными далеко не каждому человеку. Однако эти пресмыкающиеся успешно справляются с заболеваниями суставов, способствуют регенерации клеток. Змеиный массаж все чаще предлагают клиентам в СПА-салонах, как эффективный метод снятия стресса.