Врач назвал один из лучших способов есть орехи
В своем интервью Леонов поделился одним из лучших способов есть орехи – врач указал на необходимость их предварительного замачивания.
Медик уточнил, что орехи перед их употреблением следует подержать в воде 6 или 8 часов (их можно замачивать на ночь). Такой способ улучшает усвоение ценных веществ, содержащихся в продукте.
«Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», - сказал Леонов.
Врач добавил, что благодаря насыщенности клетчаткой и белком орехи эффективно поддерживают уровень сахара, что защищает от упадка сил и энергии днем. Также их потребление благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
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