Врач назвал один из лучших способов есть орехи

По словам врача диетолога Артема Леонова, орехи перед употреблением следует вымачивать в воде.В своем интервью Леонов поделился одним из лучших способов есть орехи – врач указал на необходимость их предварительного замачивания.Медик уточнил, что орехи перед их употреблением следует подержать в воде 6 или 8 часов (их можно замачивать на ночь). Такой способ улучшает усвоение ценных веществ, содержащихся в продукте.«Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», - сказал Леонов.Врач добавил, что благодаря насыщенности клетчаткой и белком орехи эффективно поддерживают уровень сахара, что защищает от упадка сил и энергии днем. Также их потребление благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.