Симптомы, которые свидетельствуют о том, что нужно очистить лимфатическую систему

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Одна из самых важных вещей для здоровья каждого, — это удаление токсинов из нашего организма. Есть много систем, органов и желез, которые несут ответственность за уничтожение токсинов. Но многие из них могут быть засорены и не выполняют должным образом свои функции. Лимфатическая система является одной из самых важных среди тех, которые помогают в удалении токсинов, но не функционируют должным образом у многих людей.Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, желез, селезенки, миндалин и вилочковой железы. Это часть циркуляторной и иммунной систем. Есть много причин, провоцирующих неправильное функционирование лимфатической системы, такие как дефицит питательных веществ, высокое потребление обработанных пищевых продуктов и отсутствие активности.Как сообщает health info, эксперты назвали основные симптомы, которые свидетельствуют о том, что вам нужно очистить лимфатическую систему.Нарушения пищеварения.Частые головные боли.Синусовые инфекции.Лишний вес.Хроническая усталость.Артрит.Кожные заболевания.Также специалисты предложили несколько способов, которые помогут вам создать поток в лимфатической системе, необходимый для удаления токсинов и нормализовать ее функции.Физическая активностьПервое, в чем нуждается здоровая лимфатическая система, — это регулярные упражнения. Начните с некоторых более легких упражнений, и каждый день пытайтесь увеличить их уровень интенсивности. Прыжки на небольшом батуте является одним из лучших упражнений для лимфатической системы.Альтернативные методы леченияОдним из самых простых способов детоксикации лимфатической системы является лимфатический дренажный массаж. Это поможет увеличить циркуляцию лимфы и удалить лишние жидкости, жир и токсины из клеток. Другим лечением, которое поможет в стимуляции потока лимфы и в удалении токсинов тела, является иглоукалывание.Горячий и холодный душКровеносные сосуды будут расширены горячей водой, в то время как холодная вода их сузит. Жидкости, которые находились в организме в течение более длительного периода времени, будут вытеснены этим «насосным» действием. Беременные женщины и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не должны проводить эту терапию.Используйте сухую чисткуВ течение 10 минут массируйте кожу тела сухой щеткой. Затем вы можете принять душ. Для лучшего эффекта комбинируйте сухую чистку с горячим и холодным душем.Пейте чистую водуРекомендуется ежедневно употреблять не менее 2 литров чистой воды. Кроме того, вам нужно потреблять несколько стаканов лимонной воды.Избегайте носить облегающую одеждуНошение плотной одежды может быть вредным для правильной циркуляции в лимфатической системе, поскольку она вызывает блокировку лимфы, приводя к накоплению токсинов.Глубоко дышатьВ нашем организме в 3 раза больше жидкости лимфы, чем крови, и нет органа для ее прокачки. Вы можете практиковать технику глубокого дыхания. Это поможет лимфатической системе в транспортировке токсинов в кровь, прежде чем печень очистит их.Ешьте продукты, которые способствуют лимфотокуВы можете способствовать здоровью лимфатической системы, употребляя в пищу сырые продукты, наполненные питательными веществами: плоды с низким содержанием сахара, льняное семя, листовые зеленые овощи, авокадо, семена чиа, миндаль, чеснок, клюква, грецкие орехи, бразильский орех.Избегайте продуктов, которые вызывают засорение лимфатической системы: искусственные подсластители, обработанные молочные продукты, обработанные мясные продукты, продукты из сои, сахар и изделия, богатые сахаром, столовая соль.Готовьте чаи из трав, которые стимулируют лимфоток: астрагал, петрушка, эхинацея, розмарин и тимьян.