Первого компонента вакцины недостаточно

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Эксперты призывают россиян не ограничиваться первым уколом от коронавируса и обязательно делать второй. Правда, препарат под названием «Спутник Лайт» и представляет собой первый компонент вакцины.Самая распространённая в России вакцина от коронавируса «Спутник V» является двухкомпонентной. А это значит, что для формирования адекватного количества антител необходимо сделать два укола, обычно с интервалом в три-четыре недели. Адекватный уровень защиты от коронавируса развивается через несколько недель после второй инъекции. Об этом заявил кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.Он отметил, что только в этом случае у прошедших через вакцинацию возникает максимальный уровень защиты, и ограничиваться первым уколом нельзя, так как существует риск заразиться COVID-19. Однако в России и некоторых других странах мира уже активно применяется вакцина «Спутник Лайт» для одноразового применения, которая как раз и представляет собой первый компонент вакцины от коронавируса. По мнению её создателей, она всё равно намного увеличивает уровень защиты от заражения.Более того, для ревакцинации как раз и рекомендуется только один укол того самого первого компонента «Спутника». При этом сейчас врачи не могут сказать, какой разрыв между введением первого и второго компонента является критическим. Есть мнение о том, что чем он выше, тем более высокий уровень защиты получает пациент.