Повторное заражение коронавирусом возможно через 6 месяцев

Перенесенный коронавирус не даёт пожизненного иммунитета и не гарантирует того, что больше человек не заразится. Как полагает известный врач Денис Проценко, повторное заражение возможно уже через 6 месяцев.В одном из своих телевизионных интервью руководитель знаменитой коронавирусной клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, что перенесённый коронавирус приводит к образованию определённого уровня антител в крови, защищающих от повторного заражения. Но стопроцентной гарантии никто не получает, и со временем эти антитела исчезают. Точно также, как человек может десятки раз в течение жизни болеть гриппом, возможны и многочисленные повторные заражения коронавирусом. Уже через полгода этот риск становится довольно высоким, именно поэтому спустя 6 месяцев после болезни лучше вакцинироваться.Проценко также отметил, что сейчас болезнь протекает с более коротким инкубационным периодом, а уровень поражения легких заметно увеличился. Таковы особенности господствующего на территории России Дельта-штамма, при котором ухудшение состояния развивается молниеносно, фактически за один-два дня, хотя раньше на это требовалось до 9 дней. Лечение не всегда оказывается эффективным.Возможно, это одна из причин очень высокой смертности в России. Правда, болезнь неизлечима и в других странах мира, но такого соотношения между заболеваемостью и смертностью больше нигде нет. Проценко также отметил, что какого-либо противовирусного лечения, подавляющего COVID-19, пока не изобретено. Медики борются лишь с вызываемыми осложнениями.