Забытый врачами антибиотик может снизить антибиотикорезистентность

Ученые из Линчепингского университета, Швеция представили новое исследование, которое показало, что антибиотик темоциллин может быть эффективнее стандартного лечения инфекции мочевыводящих путей. Свои выводы они представили в журнале The Lancet Infectious Diseases. Таким образом, темоциллин может быть полезен при лечении тяжелых инфекций мочевыводящих путей, вызывающих лихорадку, и способствовать снижению распространения устойчивых бактерий в больницах.Вид бактерий Escherichia coli (E. coli) составляет значительную часть нормальной бактериальной флоры кишечника. Но если кишечная палочка попадает в другие части тела, например, в кровь или мочевыводящие пути, это приводит к серьезным заболеваниям. Чаще всего для лечения используются антибиотики в виде таблеток, но для особо тяжелых случаев приходится применять внутривенные варианты.«Использование антибиотика цефотаксима для такого внутривенного лечения уже давно является стандартной процедурой. Но устойчивость бактерий к нему растет во всем мире, нужно искать альтернативу», - рассказывает Хокан Ханбергер, профессор Линчепингского университета.В рамках исследования ученые изучили 152 пациента с пиелонефритом. Темоциллин не позволял резистентным бактериям выживать в большом количестве. Клинический эффект был таким же хорошим, как и при стандартном лечении цефотаксимом, а побочные эффекты эквивалентными.