Забытый врачами антибиотик может снизить антибиотикорезистентность
Вид бактерий Escherichia coli (E. coli) составляет значительную часть нормальной бактериальной флоры кишечника. Но если кишечная палочка попадает в другие части тела, например, в кровь или мочевыводящие пути, это приводит к серьезным заболеваниям. Чаще всего для лечения используются антибиотики в виде таблеток, но для особо тяжелых случаев приходится применять внутривенные варианты.
«Использование антибиотика цефотаксима для такого внутривенного лечения уже давно является стандартной процедурой. Но устойчивость бактерий к нему растет во всем мире, нужно искать альтернативу», - рассказывает Хокан Ханбергер, профессор Линчепингского университета.
В рамках исследования ученые изучили 152 пациента с пиелонефритом. Темоциллин не позволял резистентным бактериям выживать в большом количестве. Клинический эффект был таким же хорошим, как и при стандартном лечении цефотаксимом, а побочные эффекты эквивалентными.
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