Шведский диетолог рассказала о пользе непопулярных овощей

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Диетолог из Швеции рекомендует есть овощи, на которые большинство людей не обращают внимания в магазинах. Тем не менее эти овощи богаты витаминами и полезными веществами, которые необходимы организму.Шведскими учеными установлено, что употребление овощей и фруктов в количестве более 500 граммов в день даст организму больше сил и пользы. Шведский диетолог рекомендует разнообразить свой рацион в отношении фруктов и овощей. И сделать это можно за счет следующих продуктов:1. Кольраби, подобно другим капустным своего рода содержит большое количество клетчатки. В ней содержится 83% витамина С, который необходимо употреблять в день. Кроме этого, она богата витамином К и фолиевой кислотой, которая необходима для поддержания иммунной и кровеносной систем.2. В кудрявой капусте содержится большое количество кальция. Усвояемость кальция и его содержание в кудрявой капусте намного больше, чем в молоке. 100 граммов кудрявой капусты восполняет суточную норму потребности в витамине С.3. Черная капуста содержит большое количество бета – каротина, который необходим для иммунитета и поддержания защитных свойств организма.4. Сельдерей может обеспечить организм кальцием, витамином С и клетчаткой. Эти вещества необходимы для стимуляции иммунитета организма.5. Свекла содержит антиоксиданты, которые участвуют в окислительных реакциях и защищают клетки организма от разрушения. Свекла имеет разновидности, которые обладают теми же полезными свойствами. Кроме того, их проще использовать в приготовлении.