Снижение тревожности: одна пищевая добавка может облегчить состояние
Речь идет о пребиотики – растительных волокнах, которые помогают кишечному микробиому работать правильно и улучшают работу пищеварительной системы. Тело не в состоянии переваривать такие углеводы, поэтому они попадают в кишечник, где выступают в роли пищи для полезных бактерий. Пребиотики также могут помочь уменьшить симптомы беспокойства.
В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, ученые из Суррея исследовали, может ли ежедневное потребление пребиотической пищевой добавки улучшить общее самочувствие. Исследование показало, что те, кто получал ежедневную дозу пребиотиков, отмечали более хорошее психическое состояние. Кроме того, у них было лучше кишечное здоровье, по сравнению с контрольной группой.
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