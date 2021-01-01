Снижение тревожности: одна пищевая добавка может облегчить состояние

Пищевые добавки положительно влияют на настроение и общее здоровье. Когда речь заходит о тревоге или подобных расстройствах, многие хотят попробовать натуральное лечение, прежде чем переходить к полноценным лекарственным средствам. А иногда хочется более дешевый вариант. Эффективными являются витамин D, витамин B12 и магний. Однако новая работа ученых обнаружила еще один тип добавок, которые помогают бороться с тревожностью.Речь идет о пребиотики – растительных волокнах, которые помогают кишечному микробиому работать правильно и улучшают работу пищеварительной системы. Тело не в состоянии переваривать такие углеводы, поэтому они попадают в кишечник, где выступают в роли пищи для полезных бактерий. Пребиотики также могут помочь уменьшить симптомы беспокойства.В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, ученые из Суррея исследовали, может ли ежедневное потребление пребиотической пищевой добавки улучшить общее самочувствие. Исследование показало, что те, кто получал ежедневную дозу пребиотиков, отмечали более хорошее психическое состояние. Кроме того, у них было лучше кишечное здоровье, по сравнению с контрольной группой.