Течение коронавирусной инфекции изменилось: объясняет врач

По словам инфекциониста Анастасии Повторейко, в своей симптоматике течение коронавирусной инфекции претерпело определенные изменения.

Врач объясняет, что

«за четыре волны коронавирусной инфекции ее симптоматика изменилась».

Повторейко сообщила, что сегодня невозможно прогнозировать состояние заболевшего человека по показателям поражения легких.

«Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние».

Также врач указала на отсутствие симптомов, которые были типичными в первую волну заболеваемости коронаирусной инфекцией. Сегодня при заражении COVID-19 люди не всегда сталкиваются с потерей обоняния и вкуса. По словам медика, наиболее характерным признаком ковида в наши дни является состояние лихорадки.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

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