Течение коронавирусной инфекции изменилось: объясняет врач
Врач объясняет, что
«за четыре волны коронавирусной инфекции ее симптоматика изменилась».
Повторейко сообщила, что сегодня невозможно прогнозировать состояние заболевшего человека по показателям поражения легких.
«Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние».
Также врач указала на отсутствие симптомов, которые были типичными в первую волну заболеваемости коронаирусной инфекцией. Сегодня при заражении COVID-19 люди не всегда сталкиваются с потерей обоняния и вкуса. По словам медика, наиболее характерным признаком ковида в наши дни является состояние лихорадки.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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