Течение коронавирусной инфекции изменилось: объясняет врач

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По словам инфекциониста Анастасии Повторейко, в своей симптоматике течение коронавирусной инфекции претерпело определенные изменения.Врач объясняет, что«за четыре волны коронавирусной инфекции ее симптоматика изменилась».Повторейко сообщила, что сегодня невозможно прогнозировать состояние заболевшего человека по показателям поражения легких.«Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние».Также врач указала на отсутствие симптомов, которые были типичными в первую волну заболеваемости коронаирусной инфекцией. Сегодня при заражении COVID-19 люди не всегда сталкиваются с потерей обоняния и вкуса. По словам медика, наиболее характерным признаком ковида в наши дни является состояние лихорадки.