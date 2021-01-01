Грязный воздух может довести до бесплодия

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Исследование показало, что грязный воздух рождает воспалительные процессы в мозге. Он также снижает количество сперматозоидов.Исследователи из Университета Мэриленда доказали, что загрязнения воздуха снижают количество сперматозоидов у мышей за счёт рождения воспалительных процессов в головном мозге. Наукой давно установлена связь между загрязнением воздуха и повышенным риском определённых заболеваний - от ожирения до диабета. И вот теперь появилась новая научная работа, которая говорит о влиянии плохой экологии на репродуктивную систему.К счастью, исследование также показало, что рождаемый грязным воздухом ущерб, по крайней мере, в вопросе снижения количества сперматозоидов, можно исправить. Для этого необходимо удалить единственный маркер воспаления в мозгу, Правда, это сработало пока только на мышах. Дальнейшие наблюдения должны показать, можно ли создать методы лечения, предотвращающие или обращающие вспять негативное воздействие грязного воздуха на фертильность.Нынешнее исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives. Его авторы пытались определить причины снижения количества сперматозоидов во всём мире за последние десятилетия. В исследовании отмечается, что 92% жителей нашей планеты живут в районах, где уровень мелких дисперсных частиц в воздухе превышает минимальные стандарты безопасности, установленные Всемирной организацией здравоохранения