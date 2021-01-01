Гинцбург заявил, что назальная вакцина будет защищать от коронавируса не менее полугода

Новая назальная вакцина от коронавируса рассчитана на применение раз в полгода — в таком сценарии использования она будет обеспечивать оптимальную защиту от COVID-19. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.Ранее Александр Гинцбург говорил журналистам, что вакцинация препаратом "Спутник V" и ревакцинация назальным препаратом должны обеспечивать не только надежную защиту от тяжелого течения коронавируса, но и от инфицирования в принципе. Напомним, ранее специалисты Министерства здравоохранения разрешили клинические исследования препарата SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 — речь идет о назальной вакцине, созданной Центром Гамалеи.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала накануне, что медики порекомендовали ей назальный спрей для вакцинации против COVID-19 в качестве дополнительного средства. Матвиенко подчеркнула, что спрей не является по-настоящему эффективным средством, если у человека нет основной прививки.Вакцинация — это, по словам медиков, самый действенный способ защиты от COVID-19. Как отметил руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, число привитых среди пациентов с тяжелым течением коронавируса — менее 0.03%. Подавляющее большинство больных в стационарах — непривитые.