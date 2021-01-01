Шесть признаков ослабления иммунитета осенью

О снижении иммунитета можно догадаться по некоторым признакам, заметить которые можно, внимательно следя за своим самочувствием и телом.О том, что снижение иммунитета осенью может проявляться неочевидными признаками, рассказала врач-иммунолог Ольга Шуппе. Медик посоветовала в интервью обращать внимание на такие изменения состояния организма.Усталость. В случае ослабленного иммунитета человек может чувствовать слабость, вялость, отсутствие энергетического тонуса уже утром. По словам врача, подобный упадок сил «свидетельствует о дисбалансе надпочечников, отвечающих за восстановление нервной системы после стресса».Шуппе добавила, что дисбаланс надпочечников является типичной проблемой людей, которые испытывают постоянное нервное напряжение.Толстый живот. Такой живот может возникать даже при относительной стройности, чему способствует внутреннее жироотложение в этой части тела.Ухудшение памяти. Еще один неочевидный признак снижения иммунитета осенью — забывчивость. За этим может скрываться плохая работа щитовидной железы, из-за которой снижается скорость реакций.Герпес. Слабый иммунитет не способен полноценно подавлять вирус, и герпес активизируется.Аллергия. Частое проявление аллергических реакций также свидетельствует о плохой сопротивляемости организма негативным внешним факторам.Выпадение волос и сухие локти. Эта проблема может объясняться гипотиреозом — слабостью щитовидки. Ее нарушение, как правило, коррелируют со сниженным иммунитетом.