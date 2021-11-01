Врач: квашеная капуста полезна не всем

Полезная во многих отношениях квашеная капуста не является таковой для людей с некоторыми особенностями в работе желудка.

В интервью врача нутрициолога Анны Павлычевой прозвучал совет по поводу употребления квашеной капусты:

– Некоторым людям этого продукта лучше избегать.

Врач пояснила, что квашеная капуста, будучи богатым источником кислот, оказывает стимулирующее действие на пищеварение. Когда кислотность является пониженной, а перистальтика вялой, медленной, ее включение в рацион полезно. Однако если человек склонен к повышенной кислотности, квашеная капуста не для него.

Павлычева перечислила состояния, при которых такую капусту употреблять не нужно.

Гиперацидность.
Язвенная болезнь желудка.
Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике.
Непереносимость гистамина.

Источник: "РИА Новости"
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