Врач: квашеная капуста полезна не всем
В интервью врача нутрициолога Анны Павлычевой прозвучал совет по поводу употребления квашеной капусты:
– Некоторым людям этого продукта лучше избегать.
Врач пояснила, что квашеная капуста, будучи богатым источником кислот, оказывает стимулирующее действие на пищеварение. Когда кислотность является пониженной, а перистальтика вялой, медленной, ее включение в рацион полезно. Однако если человек склонен к повышенной кислотности, квашеная капуста не для него.
Павлычева перечислила состояния, при которых такую капусту употреблять не нужно.
Гиперацидность.
Язвенная болезнь желудка.
Избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике.
Непереносимость гистамина.
Источник: "РИА Новости"
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