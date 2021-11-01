Эксперт рассказала, как худеть без срывов

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Психотерапевт Марина Слинькова назвала способ обеспечить похудение без срывов.Эксперт объяснила, что в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход. Так, кому-то помогают мотивационные плакаты, кому-то общение с близкими людьми, а кому-то жесткие внутренние диалоги. Поэтому с подбором верной методики лучше справится психолог.Однако, наиболее универсальным способом врач считает постановку краткосрочных целей и выбор поощрения для себя в случае их достижения. Это может быть какая-то покупка или посещение мероприятия. При этом важно не строить планы на далекое будущее, так как с течением времени мотивация имеет свойство ослабевать.«С длинной целью трудно идти, но это, опять же, зависит от саморегуляции. Например, когда родители говорят детям, что в конце четверти купят подарок. Обычно это не очень работает потому, что мотивация быстро падает. А если это короткая цель — мы откладываем на эту покупку каждую неделю или по каким-то итогам. У человека появляется осознание, что путь удлиняется, но это достижимо», — пояснила специалист.