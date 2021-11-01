Необычная причина тромбов: врач сообщил об опасности петрушки

По словам врач иммунолога Андрея Продеуса, употребление в пищу петрушки может оказаться опасным из-за связанного с этим повышенного риска тромбоза.В интервью врача прозвучало мнение о том, что петрушка повышает опасность возникновения тромбов, поскольку является богатым источником витамина К. Под его влиянием усиливается подверженность крови свертыванию и формированию сгустков.Продеус подчеркнул: тем, кто входит в группу риска из-за возможного тромбоза, нужно строго контролировать количество витамина К, употребляемого с пищей.«В 100 граммах петрушки содержится сразу 20 суточных доз. Также богаты шпинат и базилик: семь и шесть суточных доз соответственно».Врач Андрей Продеус добавил, что риск возникновения тромбов становится более существенным в пожилом возрасте, а также в условиях малоподвижности, сидячего образа жизни.