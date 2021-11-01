Полезно или вредно пить кефир перед сном?

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О том, что перед сном полезно пить кефир, мы слышали не раз. Между тем врачи отмечают, что в медицине нет понятия полезного продукта для здоровья в целом. Любой продукт может быть одному человеку полезен, а другому — нет. Например, пациентам с почечной недостаточностью кефир может быть противопоказан как источник избыточного белка, говорит Алексей Парамонов, терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.Как влияет употребление вечернего кефира на здоровье, никто не исследовал. Но традиционная диетология утверждает, что кисломолочные продукты действительно полезны. Они богаты белком, по содержанию жиров в магазине есть выбор на любой вкус и диетическое предписание. В кефире меньше лактозы, чем в молоке — он лучше переносится людьми с лактазной недостаточностью. Мы часто видим рекламу, в которой акцентируется внимание на том, что кисломолочные продукты содержат полезные бактерии, улучшающие пищеварение и иммунитет. Так ли это? Действительно, йогурты содержат большое количество лактобактерий, иногда бифидобактерии, кефир в дополнение к ним — кефирный грибок.Здесь мы можем столкнуться с двумя крайними позициями — кто-то лечит кефиром дисбактериоз, а кто-то утверждает, что дисбактериоза не существует, поэтому пробиотики бесполезны. На самом деле обе позиции неверны. Дисбактериоза как диагноза действительно нет. И анализ на дисбактериоз — это бессмысленный набор цифр с нулевой повторяемостью. Однако некоторые виды лактобактерий в серьёзных исследованиях показали способность снижать риск инфекционной диареи и облегчать её течение, а также предупреждать и лечить антибиотик-ассоциированную диарею. Имеют ли те же свойства бактерии из кефира, с уверенностью сказать нельзя, но весьма вероятно, что да.Что касается употребления кефира на ночь: кефир — это легкоусвояемая белково-жировая смесь, поэтому он может притупить голод; калорий в нём мало — это может способствовать лучшему контролю веса. Но если у вас есть рефлюксная болезнь — изжога, отрыжка, срыгивание желудочного содержимого, — кефир на ночь нежелателен.Разгрузочные дни на кефире могут способствовать снижению веса, но это не альтернатива ежедневному здоровому питанию и физкультуре, а дополнение к ним. Детям и пациентам с сахарным диабетом первого типа разгрузочные дни противопоказаны — они могут спровоцировать кетменю (повышенное содержание в крови кетоновых тел), которая может вызвать ухудшение течения болезни, особенно у детей, предрасположенных к циклической кетонемичерской рвоте. Вообще, разгрузочный день после застолья — вряд ли хорошая идея. Пищевой аскетизм на следующий день не компенсирует ущерб от обжорства. Организм предпочитает размеренную стабильность без крайностей.Кефир убивает вредные бактерииКефир содержит такой уникальный пробиотик, как Lactobacillus kefiri. Согласно результатам исследований, этот пробиотик может тормозить рост различных вредных бактерий, включая сальмонеллы, хеликобактер пилори и кишечную палочку. Кроме того, кефир содержит полисахарид кефиран, который также обладает антибактериальными свойствами.Кефир улучшает пищеварениеПробиотики в кефире помогают восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике. Результаты этого исследования показали: пробиотики особенно эффективны при диарее. А исследование, проведённое в Dalhousie University, выяснило: пробиотики полезны в лечении и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта, например синдрома раздражённого кишечника или язвы. Поэтому если у вас имеются проблемы с пищеварением, рекомендуем включить в свой рацион подобный кисломолочный продукт. Но при этом не забывайте проконсультироваться со своим лечащим врачом.Кефир также может помочь людям, у которых есть непереносимость лактозы — этот напиток содержит меньше лактозы, чем обычное молоко. Дело в том, что кисломолочные бактерии в ферментированных молочных продуктах (кефире, йогурте) превращают лактозу в молочную кислоту. Поэтому после употребления кефира симптомы непереносимости лактозы проявятся либо очень слабо, либо вовсе будут отсутствовать.Это доказал эксперимент в Ohio State University — 15 человек с лактазной недостаточностью приняли участие в исследовании и пили кефир. В итоге у испытуемых уменьшилось проявление таких симптомов, как метеоризм, боли в животе и диарея, которые обычно возникают после употребления молока или других продуктов, содержащих лактозу.Кефир может предотвратить астмуИсследование, опубликованное в the Journal of Immunology, обнаружило следующее: кефир помогает справиться с различными аллергическими реакциями и астмой. В ходе исследования оказалось, что кефир подавляет воспалительные маркеры, которые как раз провоцируют возникновение аллергии и приступы астмы.Кефир укрепляет костиКефир, как и другие молочные продукты, содержит много кальция. Этот элемент положительно влияет на здоровье костей, а значит, может предотвратить развитие остеопороза. Кроме того, кефир содержит витамин К2 — он играет чуть ли не главную роль в метаболизме кальция. Ещё кефир содержит фосфор, магний, витамин D — все эти вещества также способствуют укреплению костной ткани.Кефир помогает контролировать весИсследователи из Curtin University (Австралия) провели эксперимент и выяснили следующее: те люди, которые употребляли пять порций молочных продуктов в день, скинули больше килограммов и потеряли больше жира на животе, чем те, кто ел три порции (чашка кефира считалась за одну порцию). При этом и те и другие участники сидели на низкокалорийной диете.Один стакан кефира в среднем содержит 120—150 калорий, 3—6 граммов жира и около 6 граммов белка. Даже при такой невысокой калорийности кефир отлично подавляет чувство голода. Но помните вот о чём: не стоит покупать низкокалорийный кефир, например 1% жирности. Такой продукт сильно обрабатывается и теряет все свои полезные свойства — в таком случае будет полезнее просто выпить воды.