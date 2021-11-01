Определены четыре привычки, способствующие продлению жизни

Согласно научному исследованию, следование данным привычкам способно увеличить продолжительность жизни примерно на 14 лет.Данные исследования были опубликованы журналом Plos Medicine – его участниками стали 20 244 мужчин и женщин возрастом от 45 до 79 лет без известных сердечно-сосудистых заболеваний или рака. Ученые анализировали предполагаемую взаимосвязь между образом жизни и смертностью. Наблюдение за участниками длилось 11 лет. Специалистами было установлено, что следование четырем привычкам способствует продлению жизни.Физическая активность. Взрослые люди должны практиковать аэробную физическую активность средней интенсивности в объеме 150 минут в неделю или 75 минут в неделю – активность высокой интенсивности.Контроль потребляемого алкоголя. Как таковое снижение количества выпивки не заставит вас дожить до 90 лет, однако оно снижает риск смертей от состояний, которые развиваются в связи со злоупотреблением спиртным. В частности, такими как цирроз, рак печени.Потребление фруктов и овощей. Следует употреблять не менее пяти порций в день. Гарвардская школа общественного здравоохранения констатирует, что: ежедневное употребление двух порций фруктов и трех порций овощей является правильным сочетанием для поддержания процессов, обеспечивающих хорошее здоровье и склонность к долголетию.Отказ от курения. Ожидаемая продолжительность жизни курильщиков как минимум на 10 лет меньше, чем у некурящих. Также ученые определили, что отказ от курения в возрасте до 40 лет снижает риск смерти от болезней, связанных с ним, примерно на 90 процентов.