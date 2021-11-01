15 согревающих осенних напитков

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Осень — это не повод впадать в спячку до лучших времен. Холодная погода и серое небо не должны помешать вам радоваться каждому мгновению жизни. Счастье и гармонию в нашу жизнь мы приносим сами, а помогают нам в этом уютные мелочи.Когда хандра наступает и ничего не радует, советуем завернуться в мягкий плед, собрать вокруг близких и наслаждаться ароматными горячими напитками за просмотром легендарных фильмов. Это лучшее лекарство от депрессии!Эксперты составили самую уютную и согревающую подборку из 15 крутых осенних напитков. И пусть холода не помешают вам радоваться жизни!1. Чай масалаЧай масала — популярный индийский напиток. Он обладает удивительным пряным вкусом, который одновременно бодрит и успокаивает. Гремучая смесь! Для приготовления масалы вам понадобятся имбирь, корица, семена кардамона. В нашем рецепте мы также используем кленовый сироп — он придает этому напитку незабываемый вкус.2. Мятный горячий шоколадНеповторимый вкус мяты ассоциируется с чудесами и сказкой. Если вы обожаете новогодние и рождественские каникулы, то стоит уже сейчас немного приблизить себя к празднику. Мятный горячий шоколад вам в этом поможет. Удивительно, но всего лишь один глоток этого напитка заставляет искренне улыбаться.3. Чай с корицейКорица — это суперполезная пряность. Во-первых, она укрепляет иммунитет. Во-вторых, она улучшает работу пищеварительной системы и стимулирует обмен веществ. И, наконец, корица может с легкостью заменить сладости и просто согреть в непогоду. Ее специфический вкус утоляет чувство голода и удерживает от злоупотребления высококалорийными продуктами. Так что чаще пейте чай с корицей.4. Ирландский кофеЗнаменитый ирландский кофе готовят с добавлением виски. И нет никаких сомнений в том, что этот напиток согревает в любое время года. Благодаря нашему простому рецепту, вам не составит никакого труда побаловать домашних и друзей этим необычным напитком.5. Апельсиновый чай с имбирем и корицейИмбирь и цитрусовые — это чудо-ингредиенты, которые укрепляют иммунитет, защищают от простудных заболеваний и поднимают настроение. Чтобы совместить приятное с полезным, приготовьте апельсиновый чай с имбирем и корицей.6. Мексиканский горячий шоколадГорячий шоколад хорош тем, что он идеально сочетается со всевозможными пряностями. Особенно если речь идет о пикантных вариантах, таких как молотый кайенский перец. Если вы неравнодушны к острым гастрономическим ощущениям, то обязательно попробуйте мексиканский горячий шоколад.7. Густой горячий шоколад со взбитыми сливками и зефиромНевозможно устоять, когда видишь воздушные зефирки, медленно тающие на поверхности горячего шоколада. Это потрясающий десерт, который всем представительницам прекрасного пола моментально поднимает настроение. Делимся рецептом, который по достоинству оценят истинные сладкоежки.8. Пикантный белый шоколадТрадиционно горячий шоколад готовят из темного или молочного шоколада. Это всеми любимое классическое сочетание, которое со временем ничуть не теряет своей актуальности. Мы предлагаем разнообразить привычный рецепт и приготовить пикантный белый шоколад. Это также вкусно и аппетитно!9. Марокканский мятный чайМарокканский мятный чай — это популярный напиток, с помощью которого в жаркой стране спасаются от палящего солнца. В наших же широтах он отлично согреет в непогоду. Мята дарит чувство уюта, тепла, спокойствия и умиротворенности. Такой напиток поможет расслабиться после тяжелого дня и отбросить в сторону все заботы.10. Карамельный латтеКарамельный латте — это классика. В нем идеально сочетаются божественный аромат, игривые карамельные нотки и бодрящий вкус любимого кофе. Согреваться таким напитком в этом осеннем сезоне настоятельно рекомендуется всем кофеманам. Вкус латте вы можете регулировать, добавив меньше или больше сахара.11. Бананово-тыквенный латте с цикориемРешили сократить количество потребляемого кофе? Можете иногда заменить его на цикорий. Некоторым ошибочно кажется, что цикорий бесповоротно уступает кофейным зернам по всем параметрам. Но они просто не пробовали бананово-тыквенный латте с цикорием. Осенний напиток заставит вас другими глазами взглянуть на этот продукт!12. Латте маттяМаття — это порошковый зеленый чай, который за последний год влюбил в себя всех без исключения сторонников здорового питания. И это неслучайно. Маття является концентрированным продуктом. Это значит, что в 1 чайной ложке маття содержится столько же витаминов, минералов и антиоксидантов, сколько в 10 чашках обычного чая. Оздоравливаемся и пьем латте маття это осенью!13. Медовый глинтвейнКогда речь идет об осени и уюте, не обойтись без глинтвейна. Этот напиток сегодня каждый уважающий себя гостеприимный хозяин готовит самостоятельно, подразнивая гостей крутыми ароматами, доносящимися из кухни. Если вы хотите быть в числе таких волшебников, то берите на заметку наш рецепт медового глинтвейна.14. Безалкогольный эгг-ногРодиной эгг-нога является Шотландия. По сути, это зарубежная альтернатива более известного нам гоголь-моголя. Основой напитка являются сырые яйца и молоко. На родине в эгг-ног зачастую добавляют алкоголь. Мы немного отошли от традиционного рецепта и приготовили безалкогольный эгг-ног, который согревает ничуть не хуже.15. Латте с халвойЛатте с халвой — еще один уютный напиток, который понравится любителям сладостей. У этого кофейного напитка весьма специфический вкус. Если в детстве вы любили халву, то вам он точно понравится. Приготовить такой латте проще простого!