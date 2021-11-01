Почему не получается уснуть: 6 распространенных причин ночной проблемы

Проблемы с засыпанием как вариант бессонницы могут возникать независимо от накопленной за день усталости.В среднем взрослому человеку требуется от семи до девяти часов сна в сутки, но люди, страдающие бессонницей, будут регулярно страдать от недостатка этого норматива. По словам специалистов, красноречивым признаком того, что человек не высыпается, является постоянное чувство усталости в течение дня.Между тем, Национальная служба здравоохранения (NHS, Великобритания) констатирует: во многих случаях трудности с засыпанием и ночная бессонница поддаются коррекции вместе с изменением некоторых привычек и условий. Говоря о том, почему не получается уснуть, специалисты назвали распространенные причины этой проблемы, поддающиеся исправлению.Выпивка. По словам врача Тима Гудвина, алкоголь (если уж он употребляется) следует выпивать по крайней мере за 6 часов до засыпания. В противном случае он будет блокировать механизмы быстрого сна.Отдых по выходным. Эксперты NHS констатируют: людям, которые позволяют себе спать дольше в выходные дни, нужно ограничиваться одним часом – более продолжительный отдых может нарушить циркадный ритм. Но в идеале ложиться спать и вставать каждый день нужно в одно и то же время – поддержание такой привычки является одним из лучших способов профилактики бессонницы и проблем с засыпанием.Дневная дрема. Национальная служба здравоохранения рекомендует стараться не спать в течение дня, если человек страдает бессонницей.Освещение. Искусственный свет в вечерние (особенно поздние) часы негативно сказывается на функции мозга по производству гормона сна мелатонина. Просмотр телевизора перед сном или использование устройств со светящимся дисплеем, фонари за окном спальни с тонкой шторой – все это может стать причиной того, что уснуть быстро не получится.Обильная еда. Большое количество закусок перед сном и прием пищи в постели тоже называются в числе распространенных факторов-нарушителей гигиены сна.Окружающая среда. Для людей, подверженных бессоннице, ее качество может иметь первостепенное значение. То, насколько темно и тихо в спальне, насколько удобны кровать и подушка, находятся ли поблизости электронные устройства и животные – триггером беспокойства, нарушающего ночной отдых, могут быть различные обстоятельства. Но в любом случае, говорят эксперты, место сна должно ассоциироваться только со сном. Если не получается уснуть в течение 15-20 минут, лучше покинуть постель и попробовать заняться чем-то спокойным (почитать книгу)