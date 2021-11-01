Роспотребнадзор: в РФ есть десять вариантов дельта-штамма коронавируса

В Российской Федерации распространено около 10 разновидностей дельта-штамма SARS-CoV-2. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал Василий Акимкин, глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора."Кроме т.н. основного базисного варианта В.1.617.2 дельта, который остается доминирующим в России, мы видим еще до десятки субвариантов, которые имеют то или иное распространение в разных регионах страны", — сказал Акимкин, выступая на научно-практическом конгрессе "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных силах РФ".Во всем мире известно о более чем четырех десятках вариантов дельта-штамма коронавирусной инфекции нового типа. Напомним, штамм B.1.617, известный как дельта или "индийский" вариант, был зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения в октябре прошлого года. Вариант B.1.617 отличается от первоначальных штаммов коронавируса более быстрым инкубационным периодом, а также более высокой нагрузкой на организм.Дельта продолжает стремительно мутировать, чем провоцирует значительное беспокойство среди специалистов. Самой опасной считается сегодня мутация дельта-плюс. Еще есть недавно зафиксированный штамм AY.4.2, но о его статусе у вирусологов пока нет единого мнения.