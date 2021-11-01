Мы все неправильно чистим зубы

Британский эксперт в области стоматологии утверждает, что рекомендованной продолжительности чистки зубов в две минуты абсолютно недостаточно. На этот процесс надо тратить в два раза больше для того, чтобы избавиться от опасных бактерий.Десятилетиями мы слышим рекомендации о том, что чистка зубов должно продолжаться не менее двух минут для того, чтобы покончить с формирующейся на поверхности зубов и дёсен бактериальной плёнкой. В противном случае она может спровоцировать кариес и другие опасные заболевания, приводящие к выпадению зубов. Эксперт в области стоматологии в Университете Бирмингема Жозефин Хиршфельд (Josefine Hirschfeld) уверяет, что рекомендованного времени для чистки зубов недостаточно.Женщина настаивает на том, что чистка должна продолжаться не две, а четыре минуты - только в этом случае можно надеяться на удаление адекватного количества сформированных на зубах и дёснах бактерий. При этом доктор Хиршфельд настоятельно не рекомендуют чистить зубы чаще, чем дважды в день, например, после каждого приёма пищи. Она уверяет, что это может принести больше вреда чем пользы.Избыточная чистка зубов, по мнению специалиста, особенно зубными щётками с жесткими ворсинками и абразивными зубными пастами может стирать защитную эмаль зубов и повреждать дёсны. Лучше всего использовать для очистки зубов ультразвуковые зубные щётки, которые не требуют серьёзных усилий. Кроме того, огромную пользу может принести и такое устройство как ирригатор, с помощью которого можно мощным потоком воды промывать области между зубами, очищая остатки пищи. Если ирригатора нет, то для этого подойдет обычная зубная нить.