Диетолог опровергла эффективность кофе с лимоном для похудения

В информационном пространстве распространяется новый тренд — кофе с лимоном. Считается, что напиток способствует эффективному похудению, однако диетолог Наталья Круглова считает, что это средство подходит далеко не всем.Не так давно считалось, что для похудения полезно пить теплую воду с утра натощак. Теперь времена изменились — людям советуют пить кофе с лимонным соком. Предполагается, что такой напиток помогает быстро похудеть даже без изнурительных диет. Но что говорят специалисты?Диетолог и нутрициолог Наталья Круглова заявила, что кофе с лимоном не рекомендуется пить при болезнях ЖКТ. Кофе и сам по себе оказывает раздражающее действие на желудок, а если добавить к нему лимон, то потенциально опасный эффект лишь усиливается. "Понятно, что у людей, которые хотят похудеть без лишних телодвижений, будет соблазн выпить побольше кофе с лимоном, и понятно, что ни к чему хорошему это не приведет", — сказала Круглова.Другая опасность — если употреблять слишком много кофеина, то могут быть разные нежелательные эффекты — в частности, нервозность и тревожность, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, и так далее. "Пить кофе в большом объеме, и особенно с лимоном — не рекомендуется", — заключила Круглова.