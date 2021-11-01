Глобальное потепление вызвало всплеск почечных заболеваний

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7,4% госпитализаций пациентов с больными почками связаны с ростом средней температуры на нашей планете. Таковы результаты исследования, проведённого в Бразилии.В период с 2000 по 2015 год 7,4% всех госпитализаций в Бразилии, связанных с заболеваниями почек, были вызваны изменениями климата и глобальным потеплением. А это составляет более 202 000 пациентов. Таковы результаты исследования ученых из Университета Монаша, которые были опубликованы в журнале The Lancet Regional Health - Americas. Здесь впервые оценивается количественный риск и связанное с ним бремя госпитализаций почечных пациентов в связи с ростом средней температуры.В исследовании применялись ежедневные данные о госпитализациях из 1 816 городов Бразилии. Оно опубликовано как раз в то время, когда мир вновь сосредоточил свое внимание на влияние процессов изменения климата на конференции G20 в Глазго. Ещё в 2017 году статья в The Lancet объявила почечные заболевания глобальной проблемой для мирового здравоохранения.Почти 2,6 млн смертей в том самом году на планете были связаны с нарушением функции почек. Причём частота смертей от почечных заболеваний увеличилась на 26,6%, по сравнению с десятью годами ранее. И новое исследование показывает, что именно температура на нашей планете является одной из основных причин. Связь между температурой и болезнями почек была самой выраженной при экстремально высоких периодах жары, но и в течение одного-двух дней после таких периодов эта связь всё ещё сохранялась.