Названа лечебная специя, богатая витаминами и минералами

Чаще добавляйте корицу в блюда.Многие специи обладают полезными свойствами, поэтому часто используются в лечебных целях. Одной из них является корица. Эксперты отмечают, что ее необходимо почаще добавлять в свой рацион и рассказали, что в ней особенного.Исследователи доказали, что регулярное употребление корицы помогает снизить в крови уровень сахара за счет увеличения чувствительности клеток к инсулину. Конечно же, надеяться только на одну корицу не стоит, прием специи нужно совмещать со сбалансированным рационом, тогда и будет заметный эффект.Кроме этого, корица помогает снизить в крови уровень «вредного» холестерина, предотвращая развитие опасных заболеваний, в частности инсульта и атеросклероза.Также специя обладает целям рядом витаминов и полезных веществ, например, А, B1, B2, B9, а еще калием, марганцем, железом, медью, селеном, которые необходимы для поддержания правильной работы организма, особенно иммунной системы. Специя богата циннамальдегидом — органическим соединением, которое подавляет рост различных видов бактерий.