Иммунолог Продеус: некоторые продукты влияют на выработку антител после вакцинации

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По словам врача, при вакцинации следует избегать не только алкоголя, но и продуктов – провокаторов аллергических реакций.В интервью врача иммунолога Андрея Продеуса прозвучало предупреждение о том, что некоторые продукты могут негативно влиять на выработку антител после вакцинации. Продеус рассказал, что за выработку антител против коронавируса ответственны Т-клетки (клетки иммунной системы). При вторжении в организм возбудителя болезни они посылают сигналы, стимулирующие активность В-лимфоцитов, производящих антитела.«Некоторые продукты до и после вакцинации могут помешать этому процессу, заблокировав Т-лимфоциты и В-лимфоциты», - предостерег россиян Андрей Продеус.В первую очередь врач прокомментировал вред алкоголя, отметив, что спиртное является одним из самых опасных подавителей иммунных клеток, включенных в процесс выработки антител.«За 3 дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя, и не употреблять его после в течение 3-5 дней».Аллергенные продукты.Некоторые продукты, провоцирующие аллергические реакции, могут поспособствовать избыточному иммунному ответу на вакцинацию. Иммунолог считает, что перед прививкой их лучше не употреблять. В список входятКопченые изделия.Шоколад.Плоды цитрусовых.Выдержанный сыр.Клубника.Источники витамина D. При его низком уровне процесс выработки антител после прививки будет недостаточным – «в несколько раз ниже». Продеус советует употреблять содержащие витамин продукты в пищу, особенно богата им печень трески.Источники витамина Е. Низкое содержание этого вещества в организме также может повлиять на вялую выработку антител. Продукты – источники витамина Е также должны входить в определенном количестве в рацион питания. Наиболее насыщенными являются продукты растительного происхождения: растительные масла (соевое, кукурузное, подсолнечное масло), орехи и семечки.