Названы болезни, меняющие цвет ногтей
Следует внимательно отнестись к изменению цвета ногтей. Ведь это может быть как реакция на воздействие агрессивных препаратов, так и сигналом об изменении состояния здоровья.
Какие действия могут привести к жёлтому цвету ногтей?
Использование средств для чистки ванны, раковины без использования резиновых перчаток.
Попадание на область рук и ногтей красящих веществ.
Частое покрытие ногтей лаком не высокого качества, а так же использование при этом жидкости для снятия лака.
Курение. Одним из признаков курильщиков становятся жёлтые ногти и кончики пальцев.
При некоторых травмах, ноготь может приобретать желтоватый оттенок, который со временем проходит.
Длительное применение антибактериальных препаратов.
Болезни печени. Повышение билирубина приводит к изменению цвета ногтей.
Заболевания лёгких: бронхиты, онкология и др.
Сбой в работе лимфатической и эндокринной систем.
Грибковое поражение ногтей приводит не только к пожелтению, но и изменению структуры ногтя.
Различные инфекционные заболевания (корь, краснуха, пневмония и др.)
Заболевания нервной, костной систем.
Часто ногти желтеют у детей и пожилых людей. Такое явление чаще всего связано с грибковым поражением ногтя, низким иммунитетом. Для пожилых людей так же характерно наличие стрессов и вредных привычек.
Как избавиться от желтизны ногтей?
Если проблема жёлтых ногтей не связана со здоровьем, во время уборки используйте хозяйственные перчатки.
Избавьтесь от вредных привычек.
Дайте ногтям отдохнуть от лака.
После очистки от лака и обработки ногтей пилочкой, можно убрать желтизну при помощи лимонного сока.
Хорошо помогают отбелить руки и ногти ванночки из отвара ромашки и морской соли.
Можно отбелить ногти при помощи специальных сывороток, которыми торгуют косметические магазины.
Если советы по отбеливанию ногтей в короткий срок не дали желаемый эффект — ищите причину пожелтения ногтей в своём здоровье. Для этого нужно пройти обследование у врача.
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