Названы болезни, меняющие цвет ногтей

Ногти могут пожелтеть из-за ряда факторов.Следует внимательно отнестись к изменению цвета ногтей. Ведь это может быть как реакция на воздействие агрессивных препаратов, так и сигналом об изменении состояния здоровья.Какие действия могут привести к жёлтому цвету ногтей?Использование средств для чистки ванны, раковины без использования резиновых перчаток.Попадание на область рук и ногтей красящих веществ.Частое покрытие ногтей лаком не высокого качества, а так же использование при этом жидкости для снятия лака.Курение. Одним из признаков курильщиков становятся жёлтые ногти и кончики пальцев.При некоторых травмах, ноготь может приобретать желтоватый оттенок, который со временем проходит.Длительное применение антибактериальных препаратов.Болезни печени. Повышение билирубина приводит к изменению цвета ногтей.Заболевания лёгких: бронхиты, онкология и др.Сбой в работе лимфатической и эндокринной систем.Грибковое поражение ногтей приводит не только к пожелтению, но и изменению структуры ногтя.Различные инфекционные заболевания (корь, краснуха, пневмония и др.)Заболевания нервной, костной систем.Часто ногти желтеют у детей и пожилых людей. Такое явление чаще всего связано с грибковым поражением ногтя, низким иммунитетом. Для пожилых людей так же характерно наличие стрессов и вредных привычек.Как избавиться от желтизны ногтей?Если проблема жёлтых ногтей не связана со здоровьем, во время уборки используйте хозяйственные перчатки.Избавьтесь от вредных привычек.Дайте ногтям отдохнуть от лака.После очистки от лака и обработки ногтей пилочкой, можно убрать желтизну при помощи лимонного сока.Хорошо помогают отбелить руки и ногти ванночки из отвара ромашки и морской соли.Можно отбелить ногти при помощи специальных сывороток, которыми торгуют косметические магазины.Если советы по отбеливанию ногтей в короткий срок не дали желаемый эффект — ищите причину пожелтения ногтей в своём здоровье. Для этого нужно пройти обследование у врача.