Обнаружены гены, вызывающие тяжелое течение COVID-19 у молодых и здоровых людей
Медики с самого начала пандемии COVID-19 бьются над загадкой — почему у некоторых молодых и здоровых людей новая коронавирусная инфекция протекает в очень тяжелой форме. Теперь у этой загадки, кажется, появился ответ — ученые выяснили, что все дело в генетических особенностях.
Авторы новой научной работы изучили плазму крови семидесяти с лишним молодых людей, которые попали в больницы с коронавирусом. Сорок семь из них были госпитализированы в критическом состоянии — со слишком активными воспалительными процессами и высокой свертываемостью крови.
Ученые расшифровали геном из биологических образцов, и, в частности, произвели секвенирование РНК. Для выявления определенных паттернов в геноме были задействованы алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволили обнаружить пять генов, активных у молодых и здоровых людей с тяжелым течением коронавируса. Оказалось, что когда ученые блокировали ген ADAM9 в клеточной культуре из клеток легкого, то патоген реплицировался в такой культуре заметно хуже. Предполагается, что открытие исследователей поможет в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19.
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