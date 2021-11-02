Обнаружены гены, вызывающие тяжелое течение COVID-19 у молодых и здоровых людей

Исследовательский коллектив, образованный учеными из разных стран мира, идентифицировал в человеческой ДНК пять генов, имеющих отношение к тяжелому течению COVID-19 у молодых людей без хронических заболеваний.Медики с самого начала пандемии COVID-19 бьются над загадкой — почему у некоторых молодых и здоровых людей новая коронавирусная инфекция протекает в очень тяжелой форме. Теперь у этой загадки, кажется, появился ответ — ученые выяснили, что все дело в генетических особенностях.Авторы новой научной работы изучили плазму крови семидесяти с лишним молодых людей, которые попали в больницы с коронавирусом. Сорок семь из них были госпитализированы в критическом состоянии — со слишком активными воспалительными процессами и высокой свертываемостью крови.Ученые расшифровали геном из биологических образцов, и, в частности, произвели секвенирование РНК. Для выявления определенных паттернов в геноме были задействованы алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволили обнаружить пять генов, активных у молодых и здоровых людей с тяжелым течением коронавируса. Оказалось, что когда ученые блокировали ген ADAM9 в клеточной культуре из клеток легкого, то патоген реплицировался в такой культуре заметно хуже. Предполагается, что открытие исследователей поможет в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19.