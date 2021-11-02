Китай всё-таки мог создать коронавирус

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Авторы книги обнаружили новые доказательства того, что COVID-19 был искусственно создан учёными из секретной лаборатории китайского города Ухань. Именно в нём и начала развиваться одна из самых катастрофических пандемий в новейшей истории человечества.В новой книжке Алины Чен и Мэтта Ридли (Alina Chan and Matt Ridley) под названием «Вирус» (Viral) исследуется целый ряд работ и данных о происхождения COVID-19. Этот вопрос занимает множество учёных до сих пор. Изначально было принято считать, что коронавирус - природная катастрофа, и патоген пробрался от животных к человеку естественным образом. Конечно, косвенно в этом могли быть виноваты торговцы на рынке мяса диких животных в городе Ухань, так как многие виды этого мяса не должны употребляться человеком в пищу. Но в последние месяцы активно поднимается вопрос и о том, что именно в Ухане расположен секретный Институт вирусологии Китая, эксперты которого работали как раз с коронавирусом. Авторы этой книги полагают, что патоген был искусственно усилен.В книге содержится разного рода данные источников, порой анонимных, которые ещё в начале прошлого года отправляли информацию по поводу происхождения коронавируса. Оказывается, ещё в 2012 году 6 мужчин заболели схожим с COVID-19 недугом на юго-западе Китая, и трое умерли. Тогда врачи подозревали, что вирус изначально развился в организме летучих мышей. Этот случай расследовали вирусологи из Уханя.Авторы книги не сомневаются в том, что изначально вирус зародился в летучих мышах. Так, вирус атипичной пневмонии, вызвавший эпидемию в 2003 году, является близким родственником COVID-19, и он тоже пришёл от летучих мышей. Однако он не вызвал таких катастрофических последствий. COVID-19, по мнению авторов книги, длительное время изучался в секретной лаборатории, где его искусственным образом усиливали, чтобы сделать гораздо более опасным и заразным. Причём частично эти работы финансировались американскими властями, поскольку аналогичные научные исследования запрещено проводить на территории США. И уже именно из лаборатории он, вероятно, случайным образом вырвался на свободу.