Ученые рассказали, почему сон должен длиться не менее 7 часов

Огромное количество исследований доказало, что человек нуждается в здоровом и полноценном ночном сне. Как сообщается изданием Sabah, названы несколько советов для здорового ночного сна.Специалисты сообщили, что хронический недосып способствует развитию ожирения, метаболических заболеваний, инсульту, депрессивным расстройствам и множеству других серьезных заболеваний. Ученые утверждают, что нарушения сна сокращают продолжительность жизни. Для поддержания здоровья и снижения риска развития этих заболеваний человеку необходим здоровый семичасовой ночной сон.Отмечается, что у людей разного возраста и потребность в продолжительности сна разная. Дети проводят во сне порядка 16 часов в сутки. Подростки спят около 9-12 часов. Люди в возрасте 18 лет нуждаются в десятичасовом сне. Взрослым людям необходимо спать не менее 7 часов в сутки.Помимо времени сна колоссальное значение имеет и его качество. Ощущение усталости после пробуждения указывает на то, что организм не получил достаточное количество отдыха.Нарушения качества сна могут быть вызваны неправильным засыпанием. Факторами могут послужить: кофеин, алкоголь, еда, использование гаджетов непосредственно перед сном. Известно, что синий свет мониторов гаджетов нарушает процесс засыпания. Специалисты рекомендуют убирать гаджеты пред сном и расслабиться.Специалисты рекомендуют перед сном слушать расслабляющую музыку, медитировать или читать книги. В спальне должно быть темно, так как свет является раздражителем, может нарушать процесс засыпания и качество сна. Также большое значение имеет гигиена сна. Отходить ко сну и просыпаться всегда следует в одно и то же время. На сон могут влиять и привычки пищевого питания, вредные привычки человека и уровень активности в течение дня.Помимо этого сообщается, что дневной сон не является заменой ночного, а в отдельных случаях и вовсе является вредным. Дело в том, что во время дневного сна организм не получает отдых, так как физиологически приспособлен к отдыху именно в ночное время.Множество исследований рассказали о пользе здорового сна и последствиях его нарушений. Ранее мы рассказывали о том, как нарушения сна могут свидетельствовать о наличии психических отклонений.