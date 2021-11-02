Мясников разоблачил один из мифов? связанных с прививкой

Известный российский врач прокомментировал утверждение о том, что нельзя мочить место прививки или купаться после нее.

Александр Мясников разоблачил один из мифов? связанных с прививкой: он заявил, что категорический запрет на смачивание водой вакцинированного участка тела является ошибочным.

«Утверждение о том, что место прививки мочить нельзя, – это укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования», - заявил он.

Мясников уточнил: вакцинированный человек вполне может позволить себе принять душ или ванну.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни

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