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Известный российский врач прокомментировал утверждение о том, что нельзя мочить место прививки или купаться после нее.Александр Мясников разоблачил один из мифов? связанных с прививкой: он заявил, что категорический запрет на смачивание водой вакцинированного участка тела является ошибочным.«Утверждение о том, что место прививки мочить нельзя, – это укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования», - заявил он.Мясников уточнил: вакцинированный человек вполне может позволить себе принять душ или ванну.