Мясников разоблачил один из мифов? связанных с прививкой
Александр Мясников разоблачил один из мифов? связанных с прививкой: он заявил, что категорический запрет на смачивание водой вакцинированного участка тела является ошибочным.
«Утверждение о том, что место прививки мочить нельзя, – это укоренившийся миф, который не имеет под собой никакого научного обоснования», - заявил он.
Мясников уточнил: вакцинированный человек вполне может позволить себе принять душ или ванну.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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