Сыпь на лице в виде бабочки: по ней можно обнаружить серьезное заболевание

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Кожа – самый большой орган тела. Для многих важным вопросом является ее сохранение молодой и без морщин. Однако состояние кожи может рассказать о многих проблемах в организме.Внезапное появление волдырей, шелушения, обесцвечивания или сыпи может указывать на аутоиммунное состояние, аллергию, вирус или даже болезнь сердца. И если вы заметили сыпь особой формы, стоит срочно обратиться к врачу.Речь идет о сыпи на переносице и щеках в форме так называемой бабочки. Она может быть красной, розовой или фиолетовой. При этом сыпь может быть как гладкой, так и с отдельными чешуйками. Она может появляться и исчезать в течение нескольких дней или недель. По данным клиники Мэйо, это симптом широкого спектра проблем со здоровьем, в том числе волчанки.По данным Медицинского центра Джонса Хопкинса, примерно у половины пациентов с волчанкой присутствует соответствующая сыпь. Волчанка – это сложное аутоиммунное заболевание, которое поражает не только кожу, но и почки, мозг, сердце, легкие и суставы. По данным клиники Мэйо, другие симптомы волчанки включают:усталость;выпадение волос;чувствительность к свету;сухость глаз;затуманенный разум;боль в суставах.Кроме волчанки, сыпь в виде бабочки может быть признаком розацеа, бактериальной инфекции и болезни Лайма.