Диетолог рассказала, на что следует обратить внимание при отказе от мясных продуктов

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Споры о плюсах и минусах отказа от продуктов животного происхождения продолжаются уже довольно давно, причем каждая из сторон приводит свои убедительные аргументы. Диетолог Наталья Нефедова рассказала о своем взгляде на этот вопрос.В последнее время наблюдается все больший рост числа людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения. Но здесь важно понимать, что существуют принципиально разные течения приверженцев диеты растительной: различать веганство и вегетарианство. Так, если веганство – это полный отказ от любых продуктов животного происхождения, то есть не только собственно мяса, но и, например, молока и меда, а также от любых добавок, в производстве которых применялись ингредиенты животного происхождения, к примеру, желатин. Вегетарианство же представляет собой «облегченную версию» и подразумевает отказ только от мясных продуктов, но разрешает потребления молока, яиц и прочих подобных продуктов.Как пояснила диетолог Наталья Нефедова, исключать из своего рациона мяса вполне допустимо, но при это общий подход к питанию должен быть правильный. То есть, поскольку при исключении продуктов животного происхождения в организм перестает поступать, например, витамин В12, нужно обеспечить его замену посредством специальных таблеток, иначе для организма последствия могут быть весьма плачевными. А поддерживать необходимый уровень железа в организме люди, отказавшиеся от мяса, могут с помощью орехов. В целом же, как отметила диетолог, веганам и вегетарианцам стоит обращать большее внимание на продукты, содержащие в своем составе повышенный уровень микроэлементов.В то же время, по словам специалиста, нельзя полностью исключить какой-либо их этих подходов к питанию. У каждого из них ест свои сильные и слабые стороны. «Нужно просто делать так, как лучше конкретному человеку», — подытожила Наталья Нефедова.