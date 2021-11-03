Диетолог назвала способы избавиться от тяги к сладостям
Прежде всего эксперт обозначила, что тяга к сахару обусловлена психологической зависимостью, которую вызывают невысказанные обиды, усталость и подавленные эмоции. В таком случае, по словам диетолога, не обойтись без помощи профессионального психолога.
«Во-вторых, это происходит из-за высокобелковых диет и несбалансированной тарелки. Дефицит углеводов и каш в рационе усиливает природную тягу к углеводам. Некоторые пациенты говорят, что не едят углеводы, при этом раз в неделю они наедаются шоколадок», — говорит врач.
Она добавила, что в такой ситуации есть способы обмануть мозг. Так, заменить лакомства могут овощные чипсы или орехи.
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