Действие сертификата о вакцинации нужно сократить до 6 месяцев

В настоящее время срок действия сертификатов о вакцинации в России составляет один год. Но эксперты полагают необходимым сократить его до 6 месяцев, что связано со снижением защитной силы, вырабатываемой после инъекций.Практика показывает, что через полгода после вакцинации количество защитных антител в крови пациентов снижается до такого уровня, что риск заражения увеличивается в несколько раз. Особенно это заметно у пользователей западных вакцин. Так, через полгода после того, как Израиль добился коллективного иммунитета, иммунизировав более 85% взрослого населения прививками от компании Pfizer, эта же страна стала лидером по числу заражений на душу населения. Власти Израиля были вынуждены начать такую же масштабную кампанию ревакцинации.Главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе доктор Сергей Токарев убеждён, что срок действия сертификатов о вакцинации необходимо сокращать до 6 месяцев. Это связано со снижением уровня антител в крови. Изначально решение сделать сертификат годовым опиралось на так называемый уханьский штамм. Но Дельта-штамм коронавируса более агрессивен. И в отношении него необходимы уколы раз в полгода.При этом вовсе не обязательно, чтобы люди каждые 6 месяцев проходили через курс в два укола. Для ревакцинации вполне достаточно единичного укола, например, препаратом «Спутник Лайт». А в ближайшее время в России могут появиться вакцины для назального использования, которые можно применять прямо на дому без посещения врачей.