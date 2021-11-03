Ученые разработали способ продления молодости

Научные деятели из Великобритании и Испании разработали методику борьбы с состарившимися клетками организма.Результатом их совместной работы стали, так называемые "чистильщики" клеток. Они представляют собой особый вид антител, которые не только устраняют клетки организма с признаками старения, а и стимулируют на этот процесс иммунную систему. При этом, как отмечают разработчики, этот способ безопасен для новых клеток.Ученые подчеркнули, что в случае успешности испытаний "новинки", люди получат действенный способ продлить жизнь.