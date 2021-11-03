Чем опасен штамм коронавируса AY.4.2 («дельта-плюс»)?

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«Дельта плюс» - это родственник дельта-варианта, идентифицированного британскими учеными в сентябре. Поскольку это не вариант, вызывающий озабоченность, он еще не был официально назван в честь буквы греческого алфавита, как другие вызывающие беспокойство варианты.Ученые отслеживают связанный с дельтой вариант, известный как AY.4.2., чтобы увидеть, может ли он распространяться легче или быть более смертоносным, чем предыдущие версии коронавируса. В недавнем отчете официальные лица Великобритании заявили, что этот вариант составляет 6% от всех проанализированных случаев COVID-19 в стране и «находится на растущей траектории».Вариант имеет две мутации в белке шипа, который помогает коронавирусу проникать в клетки организма. Эти изменения также были замечены в других версиях вируса с момента начала пандемии, но не зашли очень далеко, - сказал Франсуа Баллу, директор Института генетики Лондонского университетского колледжа.Дельта-вариант остается «безусловно самым доминирующим вариантом с точки зрения глобального распространения», - заявила Мария Ван Керхове, технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, на открытом заседании на этой неделе.«Дельта доминирует, но дельта развивается», - сказала она, добавив, что чем больше циркулирует вирус, тем больше у него шансов на мутацию.Агентство здравоохранения ООН в настоящее время отслеживает 20 вариантов дельта-варианта.«За AY.4.2 стоит следить, потому что мы должны постоянно следить за тем, как меняется этот вирус», - сказал Ван Керхов.