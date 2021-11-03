Поддельные сертификаты будут выявлять с помощью тестов

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В научном центре имени Гамалеи разработали тест, с помощью которого можно доказать, что человек приобрёл поддельный сертификат вакцинации. Он выявляет специфические антитела к белку.Разработанный Центром имени Гамалеи тест определяет наличие антител к специфическому белку аденовируса, который присутствует в организме только тех людей, что получили подлинные прививки. Если человек не прививался, а приобрёл поддельный сертификат, то в его крови этих антител выявлено не будет. Аденовирус содержится в прививках «Спутник V», он необходим для доставки в клетки фрагментов SARS-CoV. В случае действительной вакцинации у человека обязательно будет выявлено наличие антител в крови.Конечно, существуют люди, у которых появились эти антитела и без вакцин, но, по мнению академика Гинцбурга, их число измеряется десятыми долями процента. Ранее академик заявил, что более 80% людей, которые в тяжёлом состоянии попадают в реанимации с сертификатами о вакцинации, в реальности купили эти документы. Тесты показывают, что антител к мембранному белку в их крови нет.Покупка поддельных сертификатов о вакцинации угрожает не только самим обладателям этих документов и их близким. Выезжающие за границу и предъявляющие там сертификаты, а потом заболевающие россияне дискредитируют отечественную вакцину, которая оказывается в глазах всего мира неэффективной. Именно поэтому эксперты настоятельно призывают власти ужесточить ответственность за распространение данных подделок, поскольку они подвергают угрозе жизни сотен тысяч россиян.