Как успокоить кашель без таблеток: семь лучших продуктов.Несмотря на полезные свойства кашля, иногда его приступы болезненны и изнурительны. Но есть действенные методы борьбы с противным рефлексом.Кашель – это естественный рефлекс, возникающий при раздражении горла или дыхательных путей. Именно благодаря ему из организма выводится слизь, пыль и другие мелкие частицы, которые могут оседать в горле и легких.МедБлагодаря вязкой консистенции, действие меда напоминает эффект леденцов против кашля. Исследования выявили, что мед более эффективен при лечении кашля, чем лекарственные препараты с декстрометорфаном. Важно и то, что в отличие от меда это мощное противокашлевое вещество не рекомендуется для детей (особенно в возрасте до 6 лет).Мед также обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антибактериальными свойствами, что может способствовать его успокаивающему эффекту. Эти свойства помогают бороться с инфекциями и укрепляют иммунитет.Соленая вода для полоскания горлаПолоскание горла соленой водой – отличная процедура, которая помогает убивать бактерии и разжижать слизь в горле. Причем работает она на многих фронтах. Так, ополаскивая горло теплой водой с ложкой соли, вы ускоряете борьбу с насморком и влажным кашлем. Кроме того, эта процедура помогает уменьшить отек и раздражение, вызванное постоянным кашлем.Корень имбиряКак и мед, биоактивные соединения имбиря обладают антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами. А пряный вкус корня стимулирует выработку слюны и помогает снизить сухость во рту или горле.Однако врачи предостерегают, что не все хорошо реагируют на пряные и острые продукты. Поэтому людям с чрезмерной чувствительностью лучше выбрать альтернативный способ профилактики.Используйте корень алтеяЭта травяная добавка прекрасно успокаивает раздраженную слизистую горла. Корни и листья алтея содержат густое вещество, которое ополаскивает горло, создавая эффект натурального сиропа против кашля.Тимьян (чабрец)Тимьян успокаивает спазмы гладкой мускулатуры, в том числе вызванные кашлем. Исследование, опубликованное в 2006 году, показало, что комбинированное лечение тимьяном и плющом облегчает симптомы бронхита: разжижает мокроту, способствует отхаркиванию.Чтобы облегчить кашель, чабрец можно употреблять в виде настойки или травяного чая.Негазированная водаОдин из самых простых и безопасных способов избавиться от кашля – избежать обезвоживания. Питьевая вода помогает разжижать слизь, поэтому она быстрее выходит из организма.