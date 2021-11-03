Не только простуда: 6 недугов, которые обостряются осенью

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Недостаток солнечного света и витамина D делает нас особенно уязвимыми — вот 6 поводов ловить осеннее солнце.Меньше солнца, много дождей, сырость, в квартире холодно, а впереди – длинная темная зима. Осенью хандрим не только мы, но и наш организм – и намного охотнее болеет. Впрочем, ему можно помочь: если контролировать уровень витамина D, больше гулять и радоваться себя приятными мелочами, то можно избежать «осенних» недугов.Чувство подавленности и тоскиОсенняя хандра? Плохое настроение? Тоска, депрессивные мысли и уровень энергии, упавший почти до нуля? Все это может быть вызвано нехваткой витамина D: исследование, опубликованное в Американском журнале гериатрической психиатрии, показало, что люди с более низким уровнем витамина D в 10 раз более подвержены депрессии, чем те, кто получает достаточно «солнечного витамина».Лишний весСолнечный свет помогает нашему телу вырабатывать важный питательный оксид азота, который обеспечивает бесперебойный обмен веществ и препятствует перееданию. Исследование, опубликованное в журнале «Диабет», показало, что воздействие ультрафиолетовых лучей может замедлить увеличение веса и даже предотвратить развитие диабета.Повышенный риск рака и болезней сердцаЧем больше времени мы проводим в помещении, тем выше наш риск заболеть раком молочной железы, простаты или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения подтвердило, что у людей с дефицитом витамина D, вызванным недостатком солнечного света, вероятность развития сердечных заболеваний возрастает вдвое. Профилактика: ежедневная 15-минутная прогулка. Или, если день недостаточно солнечный – рацион, в усиленный продуктами с высоким содержанием витамина D.Боли в костяхБоли в костях и мышцах, напоминающие артроз, тоже могут появляться из-за недостатка солнечного света и витамина D. Дело в том, что «солнечный» витамин необходим для правильного усвоения коллагена и кальция: без него эти полезные вещества, к сожалению, практически бесполезны. По этой причине осенью и зимой, когда не хватает солнца или слишком холодно, чтобы выходить на привычную прогулку, пожилые люди могут испытывать сильные боли в костях или мышцах.Ухудшение снаЕсли мы получаем недостаточно солнечного света днем, мы хуже спим ночью: витамин D необходим для регулирования циркадных ритмов. А вот проведение большого количества времени при искусственном освещении или работе за компьютером может эти ритмы серьезно нарушить и привести к развитию бессонницы.Повышенное потоотделениеКазалось бы, осень – недостаточно жаркий сезон, чтобы мы страдали от излишней потливости. Но дефицит витамина D, особенно в самом начале, приводит к повышенному потоотделению – даже если температура тела в норме и мы не испытываем дополнительных нагрузок. Так что, если вы заметили, что стали потеть больше обычного, самое время проверить уровень витамина D в крови.