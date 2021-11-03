Названы самые опасные в доме предметы.Их важно правильно очищать и вовремя выбрасывать.На некоторых предметах, которые мы используем каждый день может накапливаться множество бактерий, поэтому их периодически нужно менять, чтобы обезопасить свое здоровье.Зубные щеткиЭксперты рекомендуют менять зубную щетку один раз в три месяца, а если вы перенесли какое-то вирусное или инфекционное заболевание, то это нужно сделать сразу после выздоровления. Дело в том, что спустя 2-3 месяца щетка перестает быть эффективной и превращается в рассадник бактерий, которые могут вызвать воспаления десен и гингивиты.Расческа для волосРасчески нужно менять один раз в год, но при этом каждую неделю очищать ее от волос и пыли с помощью теплой воды и мыла.Домашние тапочкиЧтобы не подвергать свое здоровье риску, домашние тапочки необходимо регулярно стирать, потому что за период ношения они скапливают в себе много всевозможных бактерий и грибковых микроорганизмов. Либо заменяйте их на новые каждые полгода.Губки для мытья посудыСрок годности губки небольшой — всего неделя. Каждый раз при использовании она становится рассадником микробов и бактерий, потому что влажная и теплая среда — идеально место для их размножения.ПосудаЭксперты советуют заменять пластиковые контейнеры каждые шесть месяцев, потому что они легко царапаются, а поврежденные места становятся местом для расселения бактерий. Сковородки нужно заменять не реже, чем каждые пять лет.