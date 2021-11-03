Определить риск будущих заболеваний можно по дыханию человека

Ученые из Бристольского университета провели крупнейшее исследование спирометрии в качестве прогностического фактора сопутствующих заболеваний. Ученые установили, что низкая функция легких связана с повышенным риском смерти.Ученые использовали данные более 350 тыс. человек из британского биобанка. Из них почти 39 тыс. человек имели низкую функцию легких. У этих пациентов чаще наблюдалось ожирение и астма. Низкая функция легких была тесно связан с симптомами и сопутствующими заболеваниями, включая повышенный риск сердечно-сосудистых проблем. Команда также обнаружила, что низкая функция легких связана с повышенной смертностью от всех причин.«Наши результаты показали, что низкая функция легких ассоциируется с одышкой, мультиморбидностью и повышенным риском смерти, даже при учете таких сопутствующих факторов, как курение, ожирение или имеющиеся заболевания легких», - рассказывает доктор Джеймс Додд, преподающий в Бристольской медицинской школе.