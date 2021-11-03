Врач предупредил о вреде препаратов, используемых в лечении коронавируса
Александр Мельников (Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России) призвал россиян не использовать в борьбе с коронвирусной инфекцией аптечные противовирусные препараты. Врач предупредил, что такое лечение ковида может нанести серьезный вред организму.
«Прием противовирусных препаратов при COVID-19 может принести вред из-за большого количества побочных эффектов», - заметил Мельников.
Многим известно, что в лечении ковида используется ремдесивир. Александр Мельников посоветовал соотечественникам не употреблять данный препарат самодеятельно – он применяется только в медучреждениях под надзором врачей.
Еще одна группа лекарств, используемых в лечении коронавируса, – это кортикостероиды. Врач высказался о том, что хотя данные препараты могут быть эффективными для спасения человека с COVID-19 (подтверждающие это примеры действительно имеются), с их приемом сопряжен вред, наносимый организму, –
«негативные эффекты перевешивают полезные».
Антибиотики, которые многие россияне начинают принимать дома в соответствии с некими известными им схемами лечения, Мельников также назвал ненужными.
«На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
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