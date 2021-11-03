Врач предупредил о вреде препаратов, используемых в лечении коронавируса

Применение противовирусных средств в лечении коронавируса чревато возникновением целого ряда побочных эффектов.Александр Мельников (Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России) призвал россиян не использовать в борьбе с коронвирусной инфекцией аптечные противовирусные препараты. Врач предупредил, что такое лечение ковида может нанести серьезный вред организму.«Прием противовирусных препаратов при COVID-19 может принести вред из-за большого количества побочных эффектов», - заметил Мельников.Многим известно, что в лечении ковида используется ремдесивир. Александр Мельников посоветовал соотечественникам не употреблять данный препарат самодеятельно – он применяется только в медучреждениях под надзором врачей.Еще одна группа лекарств, используемых в лечении коронавируса, – это кортикостероиды. Врач высказался о том, что хотя данные препараты могут быть эффективными для спасения человека с COVID-19 (подтверждающие это примеры действительно имеются), с их приемом сопряжен вред, наносимый организму, –«негативные эффекты перевешивают полезные».Антибиотики, которые многие россияне начинают принимать дома в соответствии с некими известными им схемами лечения, Мельников также назвал ненужными.«На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».