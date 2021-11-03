Почему так тяжело работать последнюю неделю перед отпуском? Рассказывает врач-невролог

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Если вам кажется, что перед отпуском или каникулами весь мир будто сговорился, чтобы последняя неделя стала для вас особенно трудной вы недалеки от истины. Это особенность нашего восприятия, считает врач-невролог и профпатолог, директор Центра медицинских инициатив Алексей Хоробрых.Если проводить аналогию со спортом, то в работе тоже есть начало и конец дистанции, объяснил врач. Последние действия перед «финишем» всегда даются с большим трудом, и наш организм работает на пределе своих возможностей.«Распределить свои силы так, чтобы мотивации хватало до самой «ленточки», практически невозможно, это особенность нашей психики, которую я много лет наблюдаю в своей работе у пациентов. Поэтому в последнюю неделю перед отпуском часто все раздражает, все буквально валится из рук, а рутина утомляет больше обычного. Исключения составляют только случаи, когда вы работаете на временном проекте, который захватывает от и до».По словам врача, избежать этой ситуации помогает только своевременный отдых. Если вы из тех трудоголиков, кто ходит в отпуск в лучшем случае раз в году, на «финишной прямой» вам будет особенно тяжело. Кому-то достаточно для восстановления нескольких дней, кому-то нужен месяц, все зависит от индивидуальных особенностей. Алексей Хоробрых считает, что оптимальный интервал для отдыха — это десять дней отдыха три раза в год, то есть неделя и еще немного.Эти рекомендации согласуются с выводами исследования, в котором наблюдали за 54 работниками, отдыхающими 23 дня. Оказалось, что пик радости от отпуска приходился на восьмой день отдыха, после чего положительные эмоции постепенно шли на спад. Поэтому лучше брать брать больше недели отпуска, в том числе потому, что первый день обычно приходится на поездку и адаптацию на новом месте, а последний — на сборы, считают ученые.