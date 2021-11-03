Ученые выяснили, какой напиток лучше всего утоляет жажду

Большинство людей убеждены, что лучшим средством утоления жажды является вода или свежий сок. Китайские диетологи сообщили, что наиболее правильным и полезным напитком для утоления жажды является обезжиренное молоко.Соки, даже домашние и свежевыжатые, содержат в себе сахар, который вреден для здоровья человека и приводит к развитию различных заболеваний. Обычная питьевая вода несомненно полезна для здоровья человека, утоляет жажду и содержит в себе полезные микроэлементы. Но предпочесть, по словам ученых, следует именно обезжиренное молоко. Оно помогает справиться с ощущением жажды, содержит полезные микроэлементы, имеет в своем составе множество белков и практически не имеет жиров.Согласно последним исследованиям, белок, который содержится в молоке, замедляет отток жидкости из организма. Помимо этого, свежее обезжиренное молоко содержит в себе натрий, который способствует задержке воды в организме, вследствие чего уменьшается количество выделяемой мочи. Также данный напиток является куда более питательным, чем обычная питьевая вода.Обезжиренное молоко имеет множество полезных свойств. К ним относят: укрепление зубов, костей и волос, улучшение пищеварения, повышение метаболических свойств организма. А еще такое молоко можно пить даже в период соблюдения диеты.Специалисты рекомендуют утолять жажду обезжиренным молоком. Рекомендуется пить его маленькими глотками, что улучшит процесс всасывания жидкости в организме человека.